08 Октября 2021
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Общество Свердловская область
водка, алкоголь, подделка (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Отца и сына из Екатеринбурга приговорили к условке за продажу алкоголя с токсичными микропримесями

Жители Екатеринбурга - отец в возрасте 51 года и его сын 22 лет, получили условный срок за приобретение, хранение и продажу немаркированного алкоголя, содержащего в себе токсичные микропримеси.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, злоумышленники действовали по отработанной схеме с 2018 года по август 2020. Не являясь ИП, руководителями или работниками какого-либо юридического лица, нарушители закона незаконно хранили и сбывали немаркированный алкоголь по Екатеринбургу и Березовскому. Мужчины разливали "бренди", "текилу", "водку", "коньяк", "ром" и "виски" по бутылкам и железным банкам, этикетки на которых не содержали ни даты розлива, ни состав продукции, ни данных о производителе, однако при этом указывался уже не действующий ГОСТ.

Стоимость незаконно хранившейся у отца и сына алкогольной продукции в общей сложности составила свыше 4 млн рублей. Реализовывали они ее частным лицам, развозя заказы на автомобиле. Согласно заключению эксперта, в алкогольной продукции, которую продавали подсудимые, содержались токсичные микропримеси (ацетальдегид, метанол, этилацетат, гексанол, фенилэтанол и др.), в связи с чем данная продукция представляла опасность при употреблении ее внутрь.

"Выявили и задержали "специалистов по суррогату" сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Чтобы операция увенчалась успехом, сыщики разрабатывали данную группу порядка 4 месяцев. На финальной стадии представители МВД провели проверочную закупку партии коньяка и виски. Как только сделка была завершена, реализаторов, что называется, повязали с поличным. Затем были проведены осмотры по месту жительства и в гараже, где, собственно, оперуполномоченные и обнаружили залежи готовой к реализации "паленки". Среди большого количества красочных этикеток на "конфискованной" стеклотаре имелись названия таких общеизвестных брендов, как "Макаллан", "Чивас", "Хеннеси" и многие другие. Собранные по данному факту материалы сыщики УЭБ и ПК полицейского главка направили нашим коллегам для возбуждения уголовного дела, что в последующем и было воплощено в жизнь", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговором суда старшему подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тыс. рублей; его сыну – в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 130 тыс. рублей.

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Отца и сына из Екатеринбурга приговорили к условке за продажу алкоголя с токсичными микропримесями

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Теги: алкоголь, токсичные примеси, продажа, Екатеринбург, отец и сын, суд



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