"Автомобилист" отправился на выездную серию без трех травмированных нападающих

В пятницу, 8 октября, хоккеисты "Автомобилиста" отправились на выездную серию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команде предстоят матчи против "Нефтехимика" и "Авангарда". Завтра, 9 октября, уральцы сыграют в Нижнекамске, а 11 октября - в Балашихе.

В составе "Автомобилиста" на выездные матчи отправились 25 хоккеистов: три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих. Форварды Шэйн Принс и Илья Овчинников восстанавливаются после повреждений и остались в Екатеринбурге. А еще один игрок атаки Максим Рассейкин отправился в расположение команды "Горняк-УГМК", где будет набирать игровой тонус после травмы.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" объявил о возвращении Игоря Уланова в тренерский штаб команды.