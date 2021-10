Нобелевскую премию мира за 2021 год получил Дмитрий Муратов

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2021 года Марии Ресса и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира", - говорится в релизе комитета.

"Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности", - отмечают организаторы премии.

"Дмитрий Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более усложняющихся условиях. В 1993 году он был одним из основателей независимой "Новой газеты". Мария Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима президента Дутерте по борьбе с наркотиками", - объясняют в комитете свой выбор.

Dmitry Muratov – awarded the 2021 #NobelPeacePrize – has for decades defended freedom of speech in Russia under increasingly challenging conditions. In 1993, he was one of the founders of the independent newspaper Novaja Gazeta, @novaya_gazeta.#NobelPrize pic.twitter.com/AXF8a3CDGZ