08 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Руслан Стефанчук, спикер Рады (2021) | Фото: strana.ua

Избран новый спикер Рады - Руслан Стефанчук

Верховная рада избрала новым спикером Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост вице-спикера и был спецпредставителем в парламенте президента Владимира Зеленского.

Напомним, вчера Верховная рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. Разговоры о его смещении шли давно. Сообщалось, что в офисе президента им недовольны за самостоятельную позицию. А на днях стало понятно, что его дни сочтены. На выходных "слуги народа" специально собирались с Трускавце, чтобы обсудить, как его сместить. Отстранение Разумкова необходимо Зеленскому накануне принятия важных решений о передаче под полный контроль Запада судебной и антикоррупционной системы.

В своем выступлении в Раде Разумков заявил, что "принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все, врагам - закон".

"Принцип, что офшоры для власти - позор, стал принципом, что ничего страшного, у каждого ФОПа они есть", - сказал Разумков под дружные аплодисменты оппозиции, намекая на обнаруженные офшоры Зеленского (к слову, "Евросолидарность" Петра Порошенко тоже была против отставки).

Интересно, что за кандидатуру Стефанчука не голосовали в полном составе фракции "Евросолидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Батькивщина". Однако его новая должность была ожидаемой. Накануне Зеленский освободил его от должности своего спецпредставителя в Раде, давая понять, что двигает в спикеры.

Стефанчуку на днях будет 46 лет, по образованию юрист.

Формально спикер Рады является вторым лицом в государстве, так как Украина - президенстко-парламентская республика, Рада имеет большие полномочия и свой человек на посту спикера необходим для принятия законов. Стефанчук считается человеком высокой лояльности без каких-то убеждений.

Руслан Стефанчук, спикер Рады(2021)|Фото: strana.ua

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Избран новый спикер Рады - Руслан Стефанчук

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Теги: Украина, верховная рада, Руслан Стефанчук



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