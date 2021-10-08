Замначальника УФСИН по Тюменской области отправили под домашний арест по делу о взятках

Заместителя начальника УФСИН по Тюменской области Андрея Рукосмотрова отправили под домашний арест до 4 декабря по делу о взяточничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

По версии следствия, полковник внутренней службы получал взятки в виде денег и иного имущества с 2015 по 2018 года. За это он предоставлял руководителям коммерческих организаций госконтракты с УФСИН на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. После этого он обеспечивал приемку ингредиентов и перечислял на расчетные счета организаций оплату. Общая сумма взяток составила 370 тыс. руб.

Следственные органы задержали Рукосмотрова по подозрению во взятках. На данный момент он все еще числится на должности в ведомстве.