В Москве водитель "Копейки" без прав на тротуаре наехал на трех девушек

В Москве на Тимирязевской улице ВАЗ-2101 выехал на тротуар, водитель не справился с управлением. Он наехал на пешеходов. Пострадавшие – три девушки, в том числе одна несовершеннолетняя - доставлены в больницу.

"21-летний виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения", - сообщили в прокуратуре столицы.

Сейчас водитель доставлен в полицию для следственных действий.