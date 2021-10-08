08 Октября 2021
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Прокуратура Пскова восстановила права работников скорой помощи, незаконно отстраненных от работы за отказ вакцинироваться

Прокуратура Пскова восстановила права работников ГБУЗ ПО "Псковская станция скорой медицинской помощи", незаконно отстраненных от трудовой деятельности за отказ от ковид-вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
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В Псковской области 28 июня было издано постановление главного санитарного врача региона о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Как и в других регионах, предписывалось до 30 июля организовать проведение вакцинации не менее 60% работников учреждений здравоохранения.

Соответствующие показатели вакцинации в данном учреждении были выполнены, но, несмотря на это, руководитель организации издал 27 незаконных приказов об отстранении 139 сотрудников, отказавшихся от инъекций без наличия противопоказаний. Это повлекло для 51 сотрудника потери в заработной плате.

В связи с этим прокуратура города направила в адрес главного врача ГБУЗ ПО "Псковская станция скорой медицинской помощи" представление об устранении нарушений, которое было незамедлительно рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время работники учреждения допущены к трудовой деятельности, проводится перерасчет заработной платы.

При этом интересно, имеет ли отношение к отстранению (с точки зрения прокуратуры) факт охвата прививками 60% персонала. Если бы показатель не был достигнут, можно ли было отстранять отказавшихся? Ведь отдельный сотрудник не несет ответственности за суммарный показатель.

Обращает на себя внимание тот факт, что восстановлены права медработников, а они входят в правительственный перечень работа 1999 года, требующих обязательного проведения профилактических прививок. То есть право гражданина на отказ от медицинского вмешательства действует для всех профессий. Это подтверждает юрист, генеральный директор ООО "Юридическая компания "Статус права" Виктория Елисеева, которая ведет такие дела и отмечает, что примерно в 70% случаев, когда работник пишет мотивированный отказ от вакцинации, его больше не трогают. Это касается и тех, кто входит в правительственный перечень. То есть объявленная "обязательная вакцинация" является скорее формой принуждения к "добровольным" прививкам, чем реальным обязательством граждан.

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Прокуратура Пскова восстановила права работников скорой помощи, незаконно отстраненных от работы за отказ вакцинироваться

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Теги: вакцинация, отстранение от работы, прививка



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