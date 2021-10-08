Минздрав России направил в ЕС документы для взаимного признания вакцин от коронавируса

Минздрав России направил властям Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там также отметили, что сейчас идет согласование деталей визита представителей европейского фармрегулятора EMA для сертификации вакцины "Спутник V". Эта встреча может пройти в декабре 2021 года.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что российская сторона затягивает процесс одобрения "Спутника V" в Европе и политизирует его, а вот ЕС таким не занимается.

"Таковы факты. Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос", — заявил Эдерер в интервью РБК. По словам дипломата, Россия пока не подготовила нужные документы для признания сертификатов.