СМИ: Минспорта обеспокоено участившимся применением препарата Эпокрин "не по медицинским показаниям"

Министерство спорта России обеспокоено участившимися случаями применения препарата Эпокрин, являющегося допингом. По данным Telegram-канала Baza, ведомство разослало в регионы – тренерам и спортивным организациям – предупредительное письмо. В нем сообщается, что препарат все чаще используется не по медицинским показаниям.

Эпокрин – давно известный в сфере допинга препарат, он способствует увеличению выработки гормона эритропоэтина, который улучшает доставку кислорода к мышцам и повышает выносливость. За его применение дисквалифицировали биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, пловца Виталия Мельникова и других атлетов.

Напомним, сейчас Россия дисквалифицирована по решению Всемирного антидопингового агентства, это решение не удалось оспорить в спортивном арбитраже. По этой причине, например, на Олимпиаде в Токио и на Олимпиаде в Пекине россияне будут выступать не под триколором, а под флагом ОКР.

Между тем, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Новую структуру возглавит Министр спорта Олег Матыцин. Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИДа Сергей Вершинин. В ее состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.