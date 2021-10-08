08 Октября 2021
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допинг, спорт, шприц, таблетки, медаль (2017) | Фото: maximonline.ru

СМИ: Минспорта обеспокоено участившимся применением препарата Эпокрин "не по медицинским показаниям"

Министерство спорта России обеспокоено участившимися случаями применения препарата Эпокрин, являющегося допингом. По данным Telegram-канала Baza, ведомство разослало в регионы – тренерам и спортивным организациям – предупредительное письмо. В нем сообщается, что препарат все чаще используется не по медицинским показаниям.

Эпокрин – давно известный в сфере допинга препарат, он способствует увеличению выработки гормона эритропоэтина, который улучшает доставку кислорода к мышцам и повышает выносливость. За его применение дисквалифицировали биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, пловца Виталия Мельникова и других атлетов.

Напомним, сейчас Россия дисквалифицирована по решению Всемирного антидопингового агентства, это решение не удалось оспорить в спортивном арбитраже. По этой причине, например, на Олимпиаде в Токио и на Олимпиаде в Пекине россияне будут выступать не под триколором, а под флагом ОКР.

Между тем, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Новую структуру возглавит Министр спорта Олег Матыцин. Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИДа Сергей Вершинин. В ее состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.

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СМИ: Минспорта обеспокоено участившимся применением препарата Эпокрин "не по медицинским показаниям"

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Теги: минспорта, допинг, эпокрин



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