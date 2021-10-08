08 Октября 2021
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Политика Свердловская область
Армен Карапетян (2018) | Фото: Накануне.RU

Скандально известный бизнесмен Карапетян вернулся в ЗакСО на место вице-спикера

Бизнесмен Аремн Карапетян избран вице-спикером заксобрания Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU. Решение принято на первом заседании парламента нового созыва.

Напомним, что еще во время предвыборной кампании вокруг предпринимателя кипели скандалы. Сразу несколько членов свердловского отделения "Справедливая Россия" обратились к главе партии Миронову с просьбой обратить внимание на главу реготделения Кузнецова, которого якобы и подкупил Карапетян за место кандидата в депутаты. Под данным письмом подписался и боксер, Олимпийский чемпион Егор Мехонцев, который вскоре принял решение выйти из предвыборной гонки и снять кандидатуру с выборов в Государственную думу по Асбестовскому одномандатному избирательному округу. Он же утверждал, что якобы бизнесмен заплатил за свое место в партии 100 млн руб.

До этого Карапетян попадал в несколько скандальных историй - его считают ответственным за то, что ремонт на ул. Степана Разина в Екатеринбурге затянулся на три года. Совсем недавно фирму, которая, предположительно, принадлежит бизнесмену, УФАС объявила недобросовестным подрядчиком, а мэрия разорвала контракт на ремонт дорог с ООО "Строймеханизация" из-за, опять же, нарушении сроков.

Еще одним громким делом стал суд над тогда еще депутатом Карапетяном. В 2019 году его задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишили права управления транспортом на 1 год и 7 месяцев со штрафом в размере 30 тыс. руб. Тогда в ЗакСО пообещали, что случай Карапетяна рассмотрит мандатная комиссия, а на тот момент полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, комментируя дорожный инцидент, отметил, что подобные происшествия не позволяют говорить о соответствии парламентариев депутатскому статусу и они должны дисциплинарно наказываться.

Добавим, что вице-спикерами сегодня также были назначены Виктор Якимов, Михаил Клименко, Виктор Маслаков и Александр Ивачев. Одним из новых депутатов стал родственник Карапетяна - Агарон Варданян.

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Скандально известный бизнесмен Карапетян вернулся в ЗакСО на место вице-спикера

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Теги: Армен Карапетян, ЗакСО, вице-спикер, бизнесмен, депутат



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