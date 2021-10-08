08 Октября 2021
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Тимур Бекмансуров (2021) | Фото: vk.com/id670600029

Свердловские психиатры призвали принять меры, чтобы не повторились трагедии в Перми и Казани

Свердловские психиатры высказались о поведении некоторых людей после недавней трагедии в Перми, где студент пришел в свой университет и расстрелял несколько человек.

Были случаи, в том числе и в Екатеринбурге, что после этого инцидента некоторые стали ходить по улицам со страйкбольным оружием, и даже приносить его в вузы и школы. После этого в соцсетях многие стали обсуждать, что стрельба в Перми могла взбудоражить "особенно чувствительных".

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге специалисты объяснили, с чем связано такое поведение и как предотвратить подобное. Как рассказала заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр свердловского минздрава Анна Малахова, после инцидентов в Перми и Казани детские психиатры не заметили ухудшения в психологическом состоянии подростков.

"Такие ситуации случаются при психических расстройствах у детей и экстренно возникших состояниях. Они случались и до появления данных случаев. Мы с ними работаем совместно с министерством образования и МВД, выявляем и пытаемся помочь данным детям", - сообщила Малахова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Гимназия №175 в Казани(2021)|Фото: Накануне.RU / Мария Стеблянко

Как добавил главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, глава областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель, подобные громкие случаи, конечно, будоражат общественность, но обычно на этом все и заканчивается.

"Нужно принимать меры, чтобы исключить вероятность подобных событий. Но, к сожалению, они случались и случаются, чаще всего там действуют некие непредсказуемые факторы. Необходимо принимать меры к тому, чтобы атмосфера в учебных заведениях была благоприятной, чтобы у детей и подростков не возникало ощущения загнанности и травли", - призвал Перцель.

Он пояснил, что основной причиной таких трагедий является проявление психических расстройств, предугадать возникновение которых зачастую бывает невозможно.

Напомним, также сегодня врачи-психиатры рассказали, как на состоянии жителей Среднего Урала отразятся "коронавирусные" нововведения.

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Свердловские психиатры призвали принять меры, чтобы не повторились трагедии в Перми и Казани

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Теги: психиатры, стрельба, оружие, Пермь, Казань, меры



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