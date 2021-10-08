В Воронежской области в ДТП со школьным автобусом пострадали шестеро детей

В Воронежской области рано утром в пятницу произошло ДТП, в котором пострадали шестеро детей.

ЧП произошло в поселке Таловая.

"51-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева, со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу, движущемуся во встречном направлении погрузчику "Амкадор" под управлением 61-летнего местного жителя", - говорится в сообщении пресс-службы областного полицейского главка.

Всего пострадало семь человек, это 56-летняя местная жительница, а также дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.