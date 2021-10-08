В Воронеже вышли из строя все терминалы оплаты в городских автобусах

В Воронеже из-за выхода из строя базовой станции сотового оператора утром в пятницу перестали работать все терминалы оплаты проезда в городских автобусах, сообщили в пресс-службе администрации города. Оплатить проезд безналично сейчас нельзя.

"В настоящее время специалисты организации проводят работы по устранению проблемы, работа терминального оборудования постепенно восстанавливается. Городское управление транспорта приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит на время устранения сбоя оплачивать проезд наличными", - говорится в сообщении администрации.

В будни на линии в городе выходит порядка 1,2 тыс. маршрутных автобусов, передает ТАСС. По безналу проезд в автобусе стоит 21 рубль, при оплате наличным – 23 рубля.