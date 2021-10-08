Врач: обязательная вакцинация благоприятно скажется на психическом здоровье свердловчан

Врачи-психиатры рассказали, как на состоянии жителей Среднего Урала отразятся "коронавирусные" нововведения.

Недавно в области объявили о введении обязательной вакцинации от ковида и QR-кодов для посещения общественных мест. Очень многие оказались не в восторге от таких нововведений. Свердловчане выражали свое возмущение в соцсетях.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, глава областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель, такие принуждающие меры являются вынужденными. По его мнению, это не самый эффективный подход - лучше всего мотивировать людей к вакцинации, а не использовать "метод кнута".

"Больше всего на психическом здоровье сказывается состояние неопределенности и страха, которое довлеет над большим количеством людей. В результате той информации, что заболевают близкие и окружающие, а также из страха заболеть самому. Думаю, что в этом плане меры по вакцинации скажутся на психическом здоровье благоприятно", - заявил Перцель, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, "ковидные" нововведения вызовут недовольство определенной категории людей.

"Но к психическому здоровью это не относится. Видимо, это их позиция и способ выражения себя. Не будет вопросов вакцинации - будут другие вопросы, против которых можно протестовать", - добавил специалист.

Как рассказала заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр свердловского минздрава Анна Малахова, сейчас все ждут информации о результатах клинических исследований вакцины для детей.

"Дети болеют легче, поэтому страха вакцинации в детском возрасте я лично не вижу. Есть страх вакцинации детей у их родителей. Но думаю, что это обусловлено отсутствием полной информации по клиническим исследованиям. Когда она появится - тогда и будем разговаривать", - заключила Малахова.