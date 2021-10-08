Памфилова предложила ограничить права членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса

Глава ЦИК Элла Памфилова готовит "крестовый поход" на членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса. Ранее она обвинила их в создании большого количества провокаций на выборах. Председатель Центризбиркома предлагает ограничить права таких членов ИК и уточнить их правила работы.

"Это просто целая система. То есть это такой неопределенный статус, которым обладают члены с правом совещательного голоса - почти те же права, что у членов с правом решающего голоса, больше прав по наблюдению, чем у наблюдателей, никакой ответственности, никакие обязанности. И как раз целый ряд провокаций, в основном, через них осуществлялись", - цитирует Памфилову "Интерфакс".

Глава ЦИК призвала сенаторов и общественников собрать факты провокаций со стороны таких членов комиссий.

Тему уже готовится рассмотреть комитет по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации.