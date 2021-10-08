РМК ищет таланты среди юниор-команд КВН Южного Урала

На территориях присутствия Русской медной компании (АО "РМК") дан старт четвёртому сезону социального проекта "Медная лига КВН".

По традиции подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК пройдёт в три этапа, сообщили в пресс-службе компании. За звание чемпиона среди весёлых и находчивых будут бороться школьные команды КВН из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного.

Финалисты будут награждены ценными призами и подарками, но главное - все участники "Медной лиги КВН" приобретут полезные знания и навыки, проявят таланты, расширят и укрепят творческие контакты.

За время проведения проект "Медная лига КВН" подтвердил свою актуальность для южноуральских школьников. Участие в нём помогает развить навыки импровизации, публичных выступлений, сценической речи, работы в команде, которые пригодятся каждому вне зависимости от того, какую профессию он выберет в будущем.