Делягин: Сделан важный шаг к созданию системы планирования

Премьер Михаил Мишустин утвердил перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. На их реализацию в ближайшие три года потребуется 4,6 трлн рублей, что гармонизировано с бюджетом. Это важное решение, пишет на своем сайте экономист Михаил Делягин.

Инициативы разделены на 6 блоков: "Социальная сфера", "Строительство", "Экология", "Цифровая трансформация", "Технологический рывок" и "Государство для граждан". Они дают важные ориентиры и для частного бизнеса. А система управления стратегическими инициативами крайне гибка и рассчитана на еженедельный контроль изменений, что является уникальным для постсоветской России.

"Решительные действия правительства Мишустина представляют собой важный шаг к созданию всеобъемлющей системы стратегического и индикативного планирования комплексной модернизации России", - полагает Делягин.

Инициативы определяют социально-экономическое развитие до 2030 года. При этом ставятся, например, такие сомнительные задачи: ускоренно, за 4 месяца, разрабатывать вакцины от чего угодно, что делает невозможной их проверку; создать цифровой профиль пациента, то есть уничтожить медицинскую тайну; разработать и ввести в оборот генно-инженерные препараты; загнать в биометрическую систему 50 млн россиян уже к 2024 году.

При этом, что показательно, "не замечена" демографическая катастрофа: к 2030 году в России останется уже менее 140 млн жителей. Неудивительно, что инициативы гармонизированы с целями "устойчивого развития" ООН. Историк Андрей Фурсов называет эту концепцию идеологией "бархатного геноцида".