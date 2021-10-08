08 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Курган, контрафактный алкоголь (2017) | Фото: УМВД Курганской области

Уже 17 человек погибли в Оренбуржье из-за отравления суррогатным алкоголем

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 17 человек, 16 человек в больнице с отравлением, передает РИА Новости.

Между тем, силовики задержали подозреваемых в сбыте контрафактной продукции, которой, предположительно, отравились погибшие.

Следственный комитет возбудил уже пять уголовных дел по трем статьям.

"Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орск, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размене. Данный гражданин задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим. Возбуждены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в областном управлении СКР.

Также следователи вместе с полицейскими обнаружили склад суррогата на одной из торговых баз в Орске. "В рамках обыска с территории склада изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Также на территории города Орска обнаружен пункт производства и разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяты свыше 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, хранения, разлива и последующей упаковки спиртосодержащей продукции в крупных объемах", - пояснили в СКР.

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Уже 17 человек погибли в Оренбуржье из-за отравления суррогатным алкоголем

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Теги: отравление, суррогат, алкоголь, погибшие, расследование. задержание



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