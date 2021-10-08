В Красноярском крае посетители развлекательного центра получили термические ожоги глаз

В Красноярске 15 человек получили ожог глаз в игровом зале одного из городских торговых центров, передает телеканал ТВК. Пострадавшие отмечали в центре развлечений день рождения, ночью после праздника у них начало жечь глаза и лицо.

У 24-летней горожанки, которая обратилась с болями в больницу, диагностировали термический ожог роговицы глаз. "По словам женщины, повреждения могли быть получены в результате воздействия кварцевой лампы, установленной в игровой комнате детского развлекательного центра, который она накануне посещала", - сообщили в краевом полицейском главке. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.