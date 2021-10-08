В Киеве директоров школ обязали заставлять учителей вакцинироваться

В Киеве руководителей учебных заведений будут наказывать за недостижение спущенных показателей по вакцинации сотрудников. На первый раз будет выноситься выговор, на второй будет увольнение. Об этом заявил зампредседателя Киевской горадминистрации Валентин Мондриевский.

Директора должны принуждать сотрудников, а также контролировать наличие подтверждающих это документов. Ранее в одной из школ, которая отчиталась о вакцинации 80% сотрудников, не смогли это подтвердить. Директор получил выговор. Далее последует уже увольнение, которое оформят как "неэффективное выполнение функций руководителя", рассказал чиновник.

Вчера Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной ковид-вакцинации во время карантина, который на Украине продолжается с марта 2020 года. Отказавшихся от уколов угрожают отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза подал в суд на кабинет министров из-за принуждения педагогов к вакцинациии и дискриминацию непривитых. Он требует отменить постановление о закрытии школ, где не вакцинированы 80% сотрудников (а в красной зоне - 100%).

"Почему все сталкивают на нашу профессию? Весь негатив на нас! Я лично - за вакцинацию, но против принудительной. Нам не надо, чтобы нас принуждали", – заявил он.

Весной 2021 года Ламза получил орден золотой звезды "Хозяин Украины" в номинации "Лучший хозяин учебного заведения" за весомый вклад в развитие образования. Он самый молодой директор на Украине.

В республике начался осенний подъем респираторных заболеваний, которые записывают в ковид. Под этим предлогом власти решили усилить принуждение к вакцинации. Всего вакцинировано 18% населения.