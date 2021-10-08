08 Октября 2021
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Минцифры хочет привязать электронную подпись к сим-картам

В Минцифры хотят привязать усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) к сим-картам россиян. Такая электронная подпись имеет максимальный класс защиты, сопоставимый по юридической силе с собственноручной, пишут "Ведомости". Сейчас на базе ведомства создается рабочая группа по этому вопросу, в нее войдут представители ФСБ и операторов связи.

По словам участника группы, сейчас ведется обсуждение сроков введения новшества, технических параметров и т.д. Не исключено, что стоимость сим-карты может увеличиться "из-за использования более сложного чипсета".  

УКЭП позволяет подавать отчетность в налоговую службу, подключаться к порталу госуслуг, бизнесу – подключаться к электронным торгам и т.д. Сейчас УКЭП устанавливается только на персональные компьютеры.

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Минцифры хочет привязать электронную подпись к сим-картам

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Теги: минцифры, электронная подпись, сим-карта



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