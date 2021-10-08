08 Октября 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Ямал ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране и регионе, управление Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа приняло решение о введении обязательной вакцинации для определенных категорий граждан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Согласно постановлению главного санитарного врача, прививку от коронавируса обязаны поставить сотрудники сферы образования (в том числе и сотрудники учреждений физкультуры и спорта), сферы обслуживания населения (сотрудники банков, ресторанов, кафе, гостиниц, парикмахерских и т.д.), работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, а также вахтовые работники.

В правительстве также отметили, что данные требования не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к вакцинации. В свою очередь постановление предписывает обеспечить отстранение от работы и перевод на дистанционный режим работы лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, не имеющих законченного курса вакцинации.

На сегодняшний день в ЯНАО развернуто 79 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, в том числе и в ТЦ. Все пункты обеспечены достаточным запасом вакцины и готовы к приему посетителей.

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Ямал ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

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Теги: коронавирус, обязательная вакцинация, рабочие, сотрудники, вахтовики



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