08 Октября 2021
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Политика Свердловская область
Общероссийский форум &quot;Города России 2030&quot;, Чернецкий (2017) | Фото: Накануне.RU

Зампредседателя свердловского заксобрания назначен экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий

Член партии "Единая Россия" Виктор Шептий избран заместителем председателя законодательного собрания Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU. Решение было принято сегодня на первом заседании парламента нового созыва.

Также было решено,что эту должность разделят сразу два кандидата. Вместе с единороссом, на место зампредеседателя ЗакСО встанет бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Напомним, что избирательная комиссия еще 24 сентября официально утвердила итоги выборов депутатов ЗакСО, в которое вошли 33 депутата из "ЕР", девять из КПРФ, четыре - "СР" и по два от партий "Новые люди" и ЛДПР. На недавнем заседании гордумы Екатеринбурга трое депутатов официально перешли в ЗакСО, однако их отставку одобрили далеко не все коллеги.

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Зампредседателя свердловского заксобрания назначен экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий

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Теги: Шептий. Чернецкий, ЗакСО



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