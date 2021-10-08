Депутат Рады найден мертвым

Депутат Рады Антон Поляков сегодня ночью был найден мертвым. Об этом сообщил в своем телеграм-канале уже бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

По предварительным данным, 33-летнего депутата в плохом состоянии подобрало такси. Водитель вызвал скорую, но та не смогла его спасти. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу. В чате "Слуг народа" пишут, что в такси у Полякова начались тошнота и судороги. Это подтвердила депутат Рады от "Слуги народа" Галина Янченко.

При этом полиция Киева возбудила уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Поляков попал в Раду от "Слуги народа", но уже через три месяца со скандалом был исключен из фракции. Он резко критиковал методы, которые использует партия, о чем мы писали. В частности, он обвинял формального главу партии Александра Корниенко в продаже мест в округах, саму партию - в преследовании несогласных, распродаже украинских земель западным корпорациям (выступал против соответствующего законопроекта и поддерживал "земельные" протесты).

Официально причиной исключения было объявлено то, что он не голосовал за положенные законопроекты. Спустя два месяца Поляков покинул партию и присоединился к депутатскому объединению "За будущее".

Крайне любопытно, что 5 октября Поляков обвинил "слуг народа" в получении взяток за поддержку "закона об олигархах", хотя назвать конкретные фамилии тех, кто брали деньги за голосование, отказался, так как, по его словам, человек, который видел раздачу денег в конвертах, не станет это подтверждать.