Инфляция в секторе непродовольственных товаров к концу года вырастет до 7,2% - Минэк

В Минэкономразвития России спрогнозировали рост цен к концу года. Больше всего вырастет сектор непродовольственных товаров – 7,2%, это шестилетний рекорд.

На 6,6% вырастут продовольственные товары без учета овощей и фруктов. На 5,3% подорожает продовольствие в целом. Услуги ЖКХ подорожают в среднем на 3,8%.

Напомним, недавно глава Минэка Максим Решетников говорил, что в консервативном сценарии годовая инфляция составит 6%, хотя Счетная палата полагает, что это не консервативный, а реалистичный (если не оптимистичный) сценарий, а ЦБ и вовсе готовится пересмотреть прогноз инфляции на цифру выше 6,2%.

По данным "Известий", прогноз Минэкономразвития по инфляции отдельных категорий товаров предусматривает, например, что уже в 2022-2024 гг. непродовольственные товары не будут дорожать больше, чем на 4% в год. Хотя сейчас они дорожают почти в два раза быстрее этого ориентира.