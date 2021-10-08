Свердловские депутаты отправили Высокинского в Совет Федерации

Бывший глава Екатеринбурга и экс-первый вице-губернатор Александр Высокинский стал представителем от Законодательного собрания Свердловской области в Совете Федерации. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЗакСО.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты поддержали решение об отправке Высокинского в Совфед. "За" проголосовали 48 парламентариев.

О том, что Высокинский покидает пост вице-губернатора, стало известно в конце сентября. В начале октября реготделение "Единой России" одобрило его кандидатуру на пост сенатора. А в этот четверг свердловские депутаты-"единороссы" единогласно проголосовали за решение выдвинуть Александра Высокинского на должность представителя от ЗакСО в Совете Федерации.

В СФ экс-глава Екатеринбурга заменит другого бывшего градоначальника - Аркадия Чернецкого. Тот был сенатором 11 лет, а теперь продолжит работу в Законодательном собрании региона.