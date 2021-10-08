08 Октября 2021
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аквапарк, ЛетоЛето, горки (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Тюменский аквапарк заплатит 100 тысяч за травму маленького свердловчанина

Тюменский аквапарк заплатит компенсацию морального вреда ребенку из Свердловской области, который получил травму.
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Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, в сентябре 2020 года семья из Камышлова с малолетним ребенком посетила аквапарк в Тюмени, но отдых был омрачен несчастным случаем: ребенок, катаясь на детских водных аттракционах, получил резаную рану стопы. Ему потребовалась медицинская помощь, которую он получил в детском отделении областной клинической больницы №2 Тюмени. Впоследствии маленький свердловчанин проходил долгое амбулаторное лечение, сопровождавшееся сильными болевыми ощущениями и испугом. На месте полученной травмы у него остались шрамы.

Родители ребенка обратились с претензией к ООО "Аквапарк" для урегулирования досудебного спора. Претензия была проигнорирована, и отец пошел в суд с иском о защите прав потребителей и взыскании компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей. Иск поддержала Камышловская межрайонная прокуратура.

Однако суд требования удовлетворил частично, взыскав с ООО "Аквапарк" компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей. Прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд, требуя увеличить эту сумму.

В итоге облсуд взыскал компенсацию в пользу ребенка в полном объеме. Аквапарк обязан выплатить 100 тысяч рублей.

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Тюменский аквапарк заплатит 100 тысяч за травму маленького свердловчанина

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Теги: аквапарк, иск, суд, прокуратура



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