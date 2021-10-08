08 Октября 2021
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Армия и ВПК За рубежом
подлодка Newport News (2018) | Фото: Lenta.ru

Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

ВМС США сообщают о столкновении атомной подводной лодки "Коннектикут", находящейся на дежурстве в Индо-Тихоокеанском регионе, с неизвестным объектом. Сам инцидент произошёл ещё 2-го октября, но известно о нем стало только сейчас.

Согласно этим данным, атомный реактор субмарины не пострадал и продолжает работать в штатном режиме, однако 15 человек из состава экипажа получили ранения.

По некоторым сведениям, столкновение произошло в международных водах Южно-Китайского моря.

В настоящее время подлодка самостоятельно движется к острову Гуам, где ей предстоит пройти проверку.

"Коннектикут" был принят спущен на воду в 1997 г. и принят в состав флота в 1998 г. В 2003 г. в Арктике субмарина поднялась на поверхность, пробив толщу льда, после чего на хвостовое оперение попытался взобраться белый медведь. Инцидент получил широкую огласку, но серьёзных повреждений тогда не отмечалось.

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Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

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Теги: США, АПЛ, авария



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