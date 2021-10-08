Прокуратура проверит взрыв газа на Амурском газоперерабатывающем заводе

В Амурской области прокуратура начала проверку "по факту нештатной ситуации на газоперерабатывающем заводе".

Утром в пятницу на установке газоразделения Амурского ГПЗ произошел сильный взрыв, начался пожар.

"В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе Амурской областной прокуратуры.

Между тем, на ГПЗ приостановили рабочие процессы после разгерметизации оборудования, передает "Интерфакс". "Подача газа на завод приостановлена. Все рабочие процессы приостановлены. Еще идет работа аварийных служб, подтверждения о полной ликвидации пожара сейчас нет", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, работу Амурского ГПЗ в июне этого года запустил президент России. Он отметил, что это предприятие "Газпрома" после выхода на плановую мощность станет "крупнейшей площадкой по производству гелия".

Путин добавил, что сырьевой газ на предприятие будет поступать по магистральному газопроводу "Сила Сибири", после разделения газа на ценные фракции – метан, этан, пропан, бутан и гели – очищенное "голубое топливо" будет возвращаться в газопровод.

"После выхода на плановую мощность – ежегодная переработка 42 млрд кубометров газа, выделение 60 млн кубометров гелия – АГПЗ станет крупнейшей площадкой в мире по производству этого газа [гелия]", - отметил Путин. По словам президента, этот объем позволит закрыть всю внутреннюю потребность страны в гелии, а также потеснить конкурентов на мировом рынке, где сейчас правит балом США (56№), а у России только скромные 3%.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что АГПЗ был построен всего за шесть лет – это "очень-очень жесткий график строительства". Глава "Газпрома" добавил, что мощность завода будет наращиваться постепенно – параллельно наращиванию емкости газа в "Силе Сибири".

Предполагается, что в ближайшем времени в районе Владивостока будет построен гелиевый хаб, из которого газ будет поставляться, например, в юго-восточную Азию, где сейчас очень растет спрос на гелий.