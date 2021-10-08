В Екатеринбурге Mazda сбила ребенка на электросамокате. Мальчик в больнице

В Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка. С травмами его отправили в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером в четверг на улице Маршала Жукова: водитель Mazda при выезде с прилегающей территории сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электросамокате. В результате ребенок получил множественные ушибы и травму голеностопа. Его госпитализировали в 9 детскую городскую больницу.

Как пояснила мать пострадавшего, сын взял электросамокат напрокат, чтобы успеть забрать сестру с тренировки. При выезде с прилегающей территории он из-за забора не заметил выезжающий автомобиль.

По словам самого водителя, он также не заметил неожиданно выехавшего подростка. Полицейские установили, что за рулем Mazda был 32-летний екатеринбуржец со стажем вождения 13 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался 11 раз.

Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте происшествия и составили необходимые документы. Сейчас по факту ДТП проводится дознание.