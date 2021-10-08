08 Октября 2021
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Образование Свердловская область
Камера видеонаблюдения в трамваях от Уралтрансмаша в Екатеринбурге (2018) | Фото: Накануне.RU

В школах Екатеринбурга начнут ставить камеры с распознаванием речи

В школах Екатеринбурга поставят камеры с функцией распознавания речи, чтобы бороться с травлей и угрозой массовых убийств.

Система будет реагировать на такие слова, как «ударю, взорву, застрелю, бомба». Если камера зафиксирует, что ученики произносят эти слова, она отправит тревожный сигнал на компьютер оператора — например, завучу или школьному психологу. Вместе с сигналом придет расшифровка разговора и видеозапись.

"Это поможет определить контекст, в котором ученики произносили эти слова", — заявил руководитель компании «Недремлющее око» Леонид Стариков в интервью «66.ру».

Камеры разместят прямо в школьных коридорах. Пока — только в двух «пилотных» школах, чьи номера не раскрываются. Проект курирует городской департамент образования.

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В школах Екатеринбурга начнут ставить камеры с распознаванием речи

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