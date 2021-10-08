СМИ: инвестиции на бирже могут включить в расчет реальных доходов россиян

Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов граждан РФ с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке.

С этой целью создана межведомственная рабочая группа из представителей ведомства и ЦБ РФ. Как заявил замруководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе, служба планирует включить в расчет денежных доходов россиян данные регулятора о состоянии брокерских счетов физических лиц в агрегированном виде.

На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций. Согласно методологии Росстата, пока средства не выведены с брокерского счета они числятся как сбережения.

Решение о корректировке методологии может быть принято только после защиты проекта на научном методологическом совете, пишут "Ведомости".

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