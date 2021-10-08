Россияне вывели с валютных вкладов в "Сбербанке" рекордную сумму

Объем средств граждан России на валютных депозитах в "Сбербанке" сократился в сентябре на $785,5 млн, что меньше на 3,4%.

Теперь эта сумма составляет $22,1 млрд. С учетом срочных вкладов в валюте физлиц-нерезидентов отток составил $792,6 млн. Это максимальное снижение как минимум с марта 2020 года, когда на фоне обвала на финансовых рынках, пандемии COVID-19 и снижения ставки ФРС до нулевого уровня розничные клиенты банка сняли со срочных валютных вкладов почти $1,4 млрд.

За сентябрь средства россиян в "Сбере" увеличились на 1,2% без учета валютной переоценки, до 16,3 трлн руб.

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен проект закона об очередном переносе выплат гражданам по советским вкладам, сделанным до 20 июня 1991 года.