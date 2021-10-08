Стало известно о катастрофической нехватке воды в Астраханской области

13 населенным пунктам Астраханской области грозит полное прекращение водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, это связано с обмелением водозаборов. Речь идет об обмелении мелких озер и проток, из-за чего 13 водозаборов в настоящее время не работают. Они обеспечивают водой около 10 тыс. человек.

Члены регионального правительства попросили об увеличении сброса воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ с 4,7 тыс. куб. м/сек минимум до 5 тыс.