Напавшие на пассажира в московском метро дагестанцы помещены в карцер

Трое уроженцев Дагестана, которые избили в московском метро пассажира Романа Ковалева, отправлены в карцер СИЗО-7 на карантин.

Как заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева, они раскаиваются, а один из обвиняемых выразил готовность выплатить компенсацию избитому молодому человеку.

Отмечается, что Ибрагим Мусалаев жалуется на холод в карцере и попросил быстрее перевести его в общую камеру, пишет "Коммерсант".

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