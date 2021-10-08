Рабочие избили подростка в Пермском крае

Правоохранительные органы Пермского края инициировали проверку по факту сообщения, что приезжие рабочие избили подростка.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает РИА "Новости".

В Сети появилась информация, что в Александровске строители избили 13-летнего мальчика за то, что он и его друзья якобы сломали на тротуаре бордюры, которые до этого устанавливали иностранцы. Подростка несколько раз ударили в живот и по лицу, кидали, роняли на землю.

Как сообщалось ранее, глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о пилотном проекте, согласно которому планируется привлечь в Россию трудовых мигрантов из Узбекистана в количестве 10 тыс. человек.

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