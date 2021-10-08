08 Октября 2021
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Наука и техника В России
Ракета космического назначения &quot;Ангара-А5&quot; (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

Рогозин анонсировал новый испытательный пуск "Ангары"

До конца текущего года состоится новый испытательный пуск ракеты "Ангара".

"Это тяжелая ракета-носитель "Ангара", в конце этого года проведем новые испытания", — заявил в эфире "Первого канала" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее в РАН предложили использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей". Предполагалось, что "Енисей" соберут к 2028 году.

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Рогозин анонсировал новый испытательный пуск "Ангары"

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Теги: Рогозин, Ангара, ракета, Роскосмос



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