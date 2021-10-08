Reuters: хакеры украли данные о санкциях США против России

В результате атаки хакеров на SolarWinds и Microsoft был получен доступ к данным о санкционной политике Вашингтона против Москвы.

Самой большой стала утечка информации о контрразведке в отношении России. Также злоумышленники похитили информацию о борьбе властей США с эпидемией COVID-19.

Жертвами взлома программного обеспечения стали как минимум 200 организаций по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщалось, за хакерской атакой на IT-компанию SolarWinds могут стоять американские и британские спецслужбы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.