Кабмин утвердил пилотный проект по привлечению 10 тысяч узбекских мигрантов

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о пилотном проекте, согласно которому планируется привлечь в Россию трудовых мигрантов из Узбекистана.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, их привлекут для работы в строительных компаниях. Предполагается, что к конкретным фирмам будут направлены 10 тыс. привитых иностранцев.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии официальный миграционный прирост населения России вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда он резко упал из-за "ковидного" закрытия границ. И восстановился почти на уровне 2019 года.

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