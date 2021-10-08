08 Октября 2021
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Общество В России
Владимир Путин, тайга (2015) | Фото:

Любой желающий сможет отдохнуть как Путин

Ростуризм вместе с туроператорами разработает туристический маршрут по местам отдыха российского лидера Владимира Путина.

По данным ведомства, от туристов поступает много запросов о том, в каких местах путешествует глава государства. "Люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", – следует из сообщения Ростуризма.

Проект нового маршрута рассмотрят в ближайшее время. Известно, что в этот маршрут войдут несколько сибирских регионов.

Напомним, в сентябре Путин отдохнул в сибирской тайге. Его сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Любой желающий сможет отдохнуть как Путин

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Теги: Путин, Ростуризм, отдых



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