В Екатеринбурге после тяжелой болезни скончался легендарный сыщик свердловского МВД

Сегодня, 7 октября, в одной из клиник Екатеринбурга на 74-м году жизни в ходе борьбы с болезнью перестало биться сердце легендарного сыщика, полковника в отставке Валерия Адама. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, это была настоящая легенда гарнизона полиции. Несмотря на то, что он боролся с преступностью в так называемые "лихие 90-е", когда на Среднем Урале едва ли не каждую неделю стреляли либо взрывали, он до последнего дня оставался добрым и отзывчивым на чужое человеческое горе человеком. Валерий Иванович родился 27 января 1948 года в Нижнем Тагиле. В середине 60-х прошлого века вместе с одноклассником поступил в оперативный комсомольский отряд и активно сотрудничал с оперуполномоченными Чкаловского райотдела, там же приобрел первые азы сыщика. В 1966 году поступил на вечернее отделение в Свердловский юридический институт. Вскоре был привлечен в городское управление милиции Свердловска, которое набирало ребят для борьбы с карманами кражами. Так он попал в оперативно-розыскную группу. В 1971 году после окончания вуза его назначили на должность инспектора уголовного розыска Чкаловского ОВД. В 1972 году Адам ушел в армию, службу проходил на Сахалине в частях морской авиации.

После демобилизации он вернулся в родной райотдел. В 1980 году Валерия Адама повысили до должности заместителя начальника райотдела по оперативной работе. С 1984 по 1987 годы трудился на посту руководителя УГРО Железнодорожного ОВД, а затем возглавил Чкаловский райотдел. В 1992 году получил назначение на пост первого заместителя начальника УВД Екатеринбурга. В 2000 году, с декабря по март, участвовал в контртеррористической операции в Чечне в должности замначальника мобильного отряда "Восток", с августа по ноябрь руководил Ленинским РОВД в Грозном. Третья длительная командировка на Северный Кавказ состоялась 2003 году. Затем он работал на посту заместителя начальника криминальной милиции ГУВД Свердловской области. На заслуженный отдых Валерий Иванович ушел в 2007 году.

"Невозможно посчитать, сколько раз полковник Адам выезжал туда, где пролилась чья-то кровь, где случилась беда, где требовалась экстренная помощь людям. Не ошибусь, если скажу, что тысячи раз. Он никогда не перекладывал на плечи своих коллег то, что мог сам сделать. Я знал его лично, как боевого офицера и добрейшей души человека. Много лет назад, 1 марта 1995 года, когда в Москве убили известного и популярного журналиста Владислава Листьева, мы вместе оказались в здании Верх-Исетского РУВД, где разрабатывалась операция по задержанию опасного преступника. Валерий Иванович тогда возглавлял следственно оперативную группу. Я спросил у него, когда этот кошмар прекратится. На что он мудро ответил в том духе, что, увы, сыск вечен.

Адаму и его коллегам довелось в прямом смысле этого слова разгребать последствия криминальных разборок "Синих", "Центровых", "Уралмаша", ОПГ братьев Коротковых и многих других элементов, предпринимавших многочисленные попытки дестабилизировать обстановку в регионе с целью передела сфер влияния, но так этого и не добившихся. Что примечательно, практически все резонансные ЧП того периода представители МВД, среди которых был и Валерий Адам, не оставили безнаказанными. Редко, кто из "гангстеров" сумел избежать тюремного наказания. Парадный мундир Адама украшает множество заслуженных наград, в том числе медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также у него есть наградное оружие - пистолет Макарова. Он воспитал двух достойных сыновей, один из них пошел по его стопам и сейчас служит в одном из оперативных подразделений ГУ МВД области.

Прощание с легендой свердловского сыска состоится 11 октября в 12.00 в Екатеринбурге, в Георгиевском зале дома вознесения по улице Серафимы Дерябиной, 41/а. Полковник Адам будет похоронен на Нижне-Исетском кладбище, что на Химмаше, как и положено, со всеми воинскими почестями под троекратный оружейный залп", - рассказал полковник Горелых.

Руководство ГУ МВД по Свердловской области, личный состав и ветеранский корпус всего гарнизона, а также общественный совет выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Адама.