Сотрудники "Молодежного центра" Нижневартовска приняли участие в фестивале "Таврида"

Представители Молодежного центра Нижневартовска приняли участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", который прошел с 30 по 5 октября в Крыму, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

Участники мероприятия прошли обучение по направлению "Арт-школа региональных арт-резиденций". Одной из задач форума было налаживание сотрудничества арт-резиденций разных регионов России, сообщает замдиректора "Молодежного центра" Кристина Яворская. Также целью форума было распространение эффективных практик, повышение профессиональных компетенций молодых людей, занятых в сфере культуры и креативных индустрий.

"Сегодня в России порядка 50 арт-резиденций более чем в 30 регионах страны. Нам, как представителям первой в Югре арт-резиденции «Ядро», было очень интересно и полезно общение с коллегами из других городов. Мы обменивались опытом, наработками, обсуждали создание совместных проектов. Теперь можем смело говорить, что "Ядро" входит в сеть арт-резиденций страны", - сообщила Яворская.

На форуме вартовчане получили экспертную оценку проектов, которые разрабатывает и реализует Молодежный центр. Один из них – "Ярче город -2022" - уже знаком вартовчанам и является продолжением проектов "Ярче город" и "Теплый город". Главная идея – создание на территории муниципалитета мини-артов, которые придадут неповторимый облик улицам и создадут позитивное настроение. Также вартовчане поделились своими задумками провести региональный фестиваль для представителей арт-резиденций и создать арт-хостел для резидентов из разных городов России.

По словам заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города Светланы Селивановой, вопросы работы с городскими пространствами, эффективного развития креативно индустрии и местных брендов сегодня особенно актуальны.

"Наша задача – дать возможность молодежи "прокачать" свои навыки, а это происходит как раз во время посещения вот таких федеральных масштабных мероприятий. В будущем приобретенный опыт позволит как специалистам, занятым в сфере молодежной политики, так и представителям молодежных организаций города, создать востребованные проекты и развить существующие", - добавила Светлана Селиванова.

Напомним, что развитие креативных индустрий и арт-резиденций в Югре поддерживает глава региона Наталья Комарова.