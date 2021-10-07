Пользователи зафиксировали сбой в работе "Википедии"

Пользователи онлайн-энциклопедии "Википедия" сообщили о сбое в работе сайта, сообщает Downdetector. Трудности с сайтом возникли около 19.00 по мск.

"По отчетам пользователей на данный момент у Википедия могут быть проблемы", - следует из информации на портале.

Там также указано, что зайти в онлайн-энциклопедию не может 98% граждан, еще 1% не может авторизоваться, а 1% сообщают о проблемах с приложением. Большая часть жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Напомним, в Telegram посчитали количество новых пользователей, которые накануне зарегистрировались в мессенджере, предположительно, из-за сбоев в работе других сервисов – Facebook, Instagram и WhatsApp, последний является прямым конкурентом Telegram,