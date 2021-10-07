Бастрыкин взял на контроль расследование смерти девочки на детской площадке в ЯНАО

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование несчастного случая, произошедшего с 4-летней девочкой на детской площадке. Инцидент произошел 26 сентября - на ребенка упали незакрепленные качели, из-за чего девочка получила черепно-мозговую травму и впоследствии скончалась в больнице.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.