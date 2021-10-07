07 Октября 2021
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Политика Приволжский ФО В России
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Экс-депутатам Глушковым дали почти 10 лет колонии за мошенничество и коррупцию

Бывших нижегородских депутатов - братьев Глушковых приговорили к 9 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР

"Приговором суда Александру Глушкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, его брату Владимиру – 9 лет, обоим - с отбыванием в колонии строгого режима. Также обоим подсудимым назначен штраф в размере 100 миллионов 500 тысяч рублей". - говорится в сообщении.

Уголовное дело рассматривалось Балахнинским городским судом с 14 декабря 2020 года.

Напомним, что в июле 2015 года Глушков получил через посредника, которым выступил его родной брат Владимир, от директора строительной фирмы взятку в 6 млн руб. за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов. Также по версии следствия в 2013-2016 годах братья Глушковы вместе со своим юристом Анной Игнашевой, бизнесменом Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации на земельном участке для автостанции построили двухэтажное здание торгового центра.

Как показало расследование, при этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены, а планировка его территории изменена. Также подельники приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости, причинив ущерб муниципалитету на сумму не менее 100 млн руб.

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Экс-депутатам Глушковым дали почти 10 лет колонии за мошенничество и коррупцию

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Теги: Глушковы, братья, коррупция, мошенничество, суд, приговор



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