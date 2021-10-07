Суд снова отказал "Медузе"* убрать СМИ из списка иноагентов

Изданию "Медуза"* снова отказали в снятии со СМИ статуса иноагента, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его словам, Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы информационного агентства и оставил решение Замоскворецкого суда без изменений.

Напомним, что ранее Замоскворецкий суд Москвы также отказал в исковых требованиях изданию, попросившему исключить его из реестра СМИ-иностранных агентов. Таковым иностранное СМИ было признано в апреле текущего года.

*"Медуза" – издание, внесенное в реестр Минюста РФ СМИ-иностранных агентов