07 Октября 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Муслим Хучиев утвержден на должность премьера республики Чечня

Муслим Хучиев назначен на должность председателя правительства республики Чечня. Решение единогласно приняли депутаты местного парламента, сообщил Рамзан Кадыров в своих соцсетях.

"В ходе работы депутатского корпуса получено согласие на назначение Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской республики. За него проголосовали единогласно", - написал Кадыров.

Он также добавил, что Иса Тумхаджиев, Бекхан Таймасханов и Ибрагим Закриев получили поддержку в качестве кандидатов на должности первого заместителя председателя правительства Чечни, заместителя председателя правительства Чечни - полномочного представителя республики при президенте РФ и заместителя председателя правительства региона - министра сельского хозяйства Чечни соответственно.

"Уверен, что правительство республики после его окончательного формирования с новыми усилиями продолжит свою работу по решению социально-экономических вопросов и развитию республики. Мы завершили 2020 год с хорошими показателями, планируем на такой же позитивной ноте закрыть текущий год и подготовиться к следующему", - добавил Кадыров.

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Муслим Хучиев утвержден на должность премьера республики Чечня

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Теги: Хучиев, Чечня, премьер



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