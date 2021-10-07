В закрытом челябинском городе Снежинске ввели обязательную вакцинацию

Санитарная служба Снежинска (закрытый город в Челябинской области) вводит обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Согласно постановлению, сотрудники сферы обслуживания и образования должны поставить первый компонент вакцины уже до 1 ноября, второй - до 1 декабря.

Информацию об этом также подтверждает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт. Охват привитых должен составить 60% от численного состава. Те же, у кого имеются противопоказания, должны предоставить соответствующий документ.

Напомним, что еще в сентябре главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова заявила, что лечить бесплатно нужно только вакцинированных от ковида. Кутрова считает, что невакцинированные "выбрали свою участь сами", поэтому пусть лечатся за свои деньги.