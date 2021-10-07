Все пострадавшие при стрельбе в ПГНИУ выписаны из больницы

В Перми из больниц выписаны все пострадавшие во время стрельбы в ПГНИУ, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, в больнице остается только сам нападавший. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сообщалось, что его могут перевести из реанимации в обычную палату. Подозреваемый уже в силах общаться самостоятельно. Ранее он перенес несколько операций, в том числе ампутацию ноги.

В Москве лечение продолжают шесть пациентов. Один в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней степени тяжести и один в удовлетворительном.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.