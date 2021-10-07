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Происшествия В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Володин прокомментировал информацию о пытках заключенных в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, избранный в парламент от Саратовского одномандатного округа (72,11% голосов на минувших выборах) прокомментировал скандал с пытками и изнасилованиями заключенных, предположительно, имевшими место в саратовских колониях.
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Володин заявил журналистам, что был "шокирован" информацией и возмутился "безмолвием" институтов гражданского общества и областного омбудсмена. Напомним, видеоматериалы с издевательствами опубликовала правозащитная организация Gulagu.net, тему подхватили СМИ, затем ей заинтересовались правоохранительные органы.

Володин считает, что все, кто должен был, но не предпринял необходимых шагов по предотвращению преступлений, должны понести за это ответственность.

"Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе", - цитирует спикера Госдумы РИА Новости.

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Володин прокомментировал информацию о пытках заключенных в Саратовской области

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Теги: вячеслав володин, пытки, заключенные, колония, саратов



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